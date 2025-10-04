- Genel bakış
XPP: ProShares Ultra FTSE China 50
XPP fiyatı bugün 2.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.39 ve Yüksek fiyatı olarak 29.38 aralığında işlem gördü.
ProShares Ultra FTSE China 50 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XPP haberleri
Sıkça sorulan sorular
XPP hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ProShares Ultra FTSE China 50 hisse senedi 29.32 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.39 - 29.38 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 28.53 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 15 değerine ulaştı. XPP canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ProShares Ultra FTSE China 50 hisse senedi temettü ödüyor mu?
ProShares Ultra FTSE China 50 hisse senedi şu anda 29.32 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 44.29% ve USD değerlerini izler. XPP hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XPP hisse senedi nasıl alınır?
ProShares Ultra FTSE China 50 hisselerini şu anki 29.32 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.32 ve Ask 29.62 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 15 ve günlük değişim oranı 2.88% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XPP fiyat hareketlerini takip edin.
XPP hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ProShares Ultra FTSE China 50 hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 16.07 - 31.79 ve mevcut fiyatı 29.32 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.32 veya Ask 29.62 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -4.25% ve 6 aylık değişim oranı 39.29% değerlerini karşılaştırır. XPP fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ProShares Ultra FTSE China 50 hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ProShares Ultra FTSE China 50 hisse senedi yıllık olarak 31.79 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 16.07 - 31.79). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 28.53 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ProShares Ultra FTSE China 50 performansını takip edin.
ProShares Ultra FTSE China 50 hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) hisse senedi yıllık olarak en düşük 16.07 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.32 ve hareket ettiği yıllık aralık 16.07 - 31.79 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XPP fiyat hareketlerini izleyin.
XPP hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ProShares Ultra FTSE China 50 geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 28.53 ve yıllık değişim oranı 44.29% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 28.53
- Açılış
- 28.50
- Satış
- 29.32
- Alış
- 29.62
- Düşük
- 28.39
- Yüksek
- 29.38
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- 2.77%
- Aylık değişim
- -4.25%
- 6 aylık değişim
- 39.29%
- Yıllık değişim
- 44.29%