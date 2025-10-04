- Übersicht
XPP: ProShares Ultra FTSE China 50
Der Wechselkurs von XPP hat sich für heute um -2.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.46 bis zu einem Hoch von 28.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra FTSE China 50-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XPP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XPP heute?
Die Aktie von ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) notiert heute bei 28.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 28.46 - 28.63 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.32 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von XPP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XPP Dividenden?
ProShares Ultra FTSE China 50 wird derzeit mit 28.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 40.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XPP zu verfolgen.
Wie kaufe ich XPP-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) zum aktuellen Kurs von 28.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.46 oder 28.76 platziert, während 6 und -0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XPP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XPP-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Ultra FTSE China 50 müssen die jährliche Spanne 16.07 - 31.79 und der aktuelle Kurs 28.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -7.05% und 35.20%, bevor sie Orders zu 28.46 oder 28.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XPP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra FTSE China 50?
Der höchste Kurs von ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) im vergangenen Jahr lag bei 31.79. Innerhalb von 16.07 - 31.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Ultra FTSE China 50 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra FTSE China 50?
Der niedrigste Kurs von ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) im Laufe des Jahres betrug 16.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.46 und der Spanne 16.07 - 31.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XPP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XPP statt?
ProShares Ultra FTSE China 50 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.32 und 40.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.32
- Eröffnung
- 28.55
- Bid
- 28.46
- Ask
- 28.76
- Tief
- 28.46
- Hoch
- 28.63
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -2.93%
- Monatsänderung
- -7.05%
- 6-Monatsänderung
- 35.20%
- Jahresänderung
- 40.06%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh