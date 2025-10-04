XPP: ProShares Ultra FTSE China 50
今日XPP汇率已更改2.77%。当日，交易品种以低点28.39和高点29.38进行交易。
关注ProShares Ultra FTSE China 50动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XPP新闻
常见问题解答
XPP股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra FTSE China 50股票今天的定价为29.32。它在28.39 - 29.38范围内交易，昨天的收盘价为28.53，交易量达到15。XPP的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra FTSE China 50股票是否支付股息？
ProShares Ultra FTSE China 50目前的价值为29.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.29%和USD。实时查看图表以跟踪XPP走势。
如何购买XPP股票？
您可以以29.32的当前价格购买ProShares Ultra FTSE China 50股票。订单通常设置在29.32或29.62附近，而15和2.88%显示市场活动。立即关注XPP的实时图表更新。
如何投资XPP股票？
投资ProShares Ultra FTSE China 50需要考虑年度范围16.07 - 31.79和当前价格29.32。许多人在以29.32或29.62下订单之前，会比较-4.25%和。实时查看XPP价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra FTSE China 50股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra FTSE China 50的最高价格是31.79。在16.07 - 31.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra FTSE China 50的绩效。
ProShares Ultra FTSE China 50股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra FTSE China 50（XPP）的最低价格为16.07。将其与当前的29.32和16.07 - 31.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XPP股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra FTSE China 50历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.53和44.29%中可见。
