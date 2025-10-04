报价部分
货币 / XPP
回到股票

XPP: ProShares Ultra FTSE China 50

29.32 USD 0.79 (2.77%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XPP汇率已更改2.77%。当日，交易品种以低点28.39和高点29.38进行交易。

关注ProShares Ultra FTSE China 50动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPP新闻

常见问题解答

XPP股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra FTSE China 50股票今天的定价为29.32。它在28.39 - 29.38范围内交易，昨天的收盘价为28.53，交易量达到15。XPP的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra FTSE China 50股票是否支付股息？

ProShares Ultra FTSE China 50目前的价值为29.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.29%和USD。实时查看图表以跟踪XPP走势。

如何购买XPP股票？

您可以以29.32的当前价格购买ProShares Ultra FTSE China 50股票。订单通常设置在29.32或29.62附近，而15和2.88%显示市场活动。立即关注XPP的实时图表更新。

如何投资XPP股票？

投资ProShares Ultra FTSE China 50需要考虑年度范围16.07 - 31.79和当前价格29.32。许多人在以29.32或29.62下订单之前，会比较-4.25%和。实时查看XPP价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra FTSE China 50股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra FTSE China 50的最高价格是31.79。在16.07 - 31.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra FTSE China 50的绩效。

ProShares Ultra FTSE China 50股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra FTSE China 50（XPP）的最低价格为16.07。将其与当前的29.32和16.07 - 31.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XPP股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra FTSE China 50历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.53和44.29%中可见。

日范围
28.39 29.38
年范围
16.07 31.79
前一天收盘价
28.53
开盘价
28.50
卖价
29.32
买价
29.62
最低价
28.39
最高价
29.38
交易量
15
日变化
2.77%
月变化
-4.25%
6个月变化
39.29%
年变化
44.29%
21 十月, 星期二
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值