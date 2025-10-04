クォートセクション
通貨 / XPP
株に戻る

XPP: ProShares Ultra FTSE China 50

29.32 USD 0.79 (2.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XPPの今日の為替レートは、2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり28.39の安値と29.38の高値で取引されました。

ProShares Ultra FTSE China 50ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPP News

よくあるご質問

XPP株の現在の価格は？

ProShares Ultra FTSE China 50の株価は本日29.32です。28.39 - 29.38内で取引され、前日の終値は28.53、取引量は15に達しました。XPPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Ultra FTSE China 50の株は配当を出しますか？

ProShares Ultra FTSE China 50の現在の価格は29.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は44.29%やUSDにも注目します。XPPの動きはライブチャートで確認できます。

XPP株を買う方法は？

ProShares Ultra FTSE China 50の株は現在29.32で購入可能です。注文は通常29.32または29.62付近で行われ、15や2.88%が市場の動きを示します。XPPの最新情報はライブチャートで確認できます。

XPP株に投資する方法は？

ProShares Ultra FTSE China 50への投資では、年間の値幅16.07 - 31.79と現在の29.32を考慮します。注文は多くの場合29.32や29.62で行われる前に、-4.25%や39.29%と比較されます。XPPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra FTSE China 50の株の最高値は？

ProShares Ultra FTSE China 50の過去1年の最高値は31.79でした。16.07 - 31.79内で株価は大きく変動し、28.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra FTSE China 50のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra FTSE China 50の株の最低値は？

ProShares Ultra FTSE China 50(XPP)の年間最安値は16.07でした。現在の29.32や16.07 - 31.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XPPの動きはライブチャートで確認できます。

XPPの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Ultra FTSE China 50は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、28.53、44.29%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
28.39 29.38
1年のレンジ
16.07 31.79
以前の終値
28.53
始値
28.50
買値
29.32
買値
29.62
安値
28.39
高値
29.38
出来高
15
1日の変化
2.77%
1ヶ月の変化
-4.25%
6ヶ月の変化
39.29%
1年の変化
44.29%
21 10月, 火曜日
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待