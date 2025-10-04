- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XPP: ProShares Ultra FTSE China 50
Il tasso di cambio XPP ha avuto una variazione del 2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.39 e ad un massimo di 29.38.
Segui le dinamiche di ProShares Ultra FTSE China 50. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPP News
- XP Power registra un significativo aumento della redditività nel Q3
- XP Power sees material profitability boost in Q3
- World Markets Watchlist: October 20, 2025
- Rethinking Growth In A Broadening Economy
- Choke Points And Tariffs: Welcome To The Next Phase Of U.S.-China Trade Tensions
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- China’s Q3 GDP Slowdown Less Than Feared Amid External Demand Boost
- Weekly Commentary: Infestation
- U.S.-China Trade Tensions: From Complacency To Concern
- Markets Weekly Outlook - Tesla, Netflix Earnings, U.S. CPI, China's 5-Year Plan
- This Week In Markets: Volatility, Trade Tensions, And Earnings Beats
- Global Economic Outlook: October 2025
- Global Market Perspectives: Against All Odds
- China’s Continued Deflationary Pressure Supports Case For Monetary Easing
- U.S.-China Tensions Put A Damper On Stocks While Gold Rises
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- China’s Trade Resilience Shows That U.S. Tariffs Aren’t Everything
- Weekly Commentary: Two Questions
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- Asia’s Export Pulse Weakens, Policy Support Persists
- China’s Summer Slowdown May Spark Economic DéJà Vu
- World Markets Watchlist: October 6, 2025
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XPP oggi?
Oggi le azioni ProShares Ultra FTSE China 50 sono prezzate a 29.32. Viene scambiato all'interno di 28.39 - 29.38, la chiusura di ieri è stata 28.53 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XPP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Ultra FTSE China 50 pagano dividendi?
ProShares Ultra FTSE China 50 è attualmente valutato a 29.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 44.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XPP.
Come acquistare azioni XPP?
Puoi acquistare azioni ProShares Ultra FTSE China 50 al prezzo attuale di 29.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.32 o 29.62, mentre 15 e 2.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XPP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XPP?
Investire in ProShares Ultra FTSE China 50 implica considerare l'intervallo annuale 16.07 - 31.79 e il prezzo attuale 29.32. Molti confrontano -4.25% e 39.29% prima di effettuare ordini su 29.32 o 29.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XPP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra FTSE China 50?
Il prezzo massimo di ProShares Ultra FTSE China 50 nell'ultimo anno è stato 31.79. All'interno di 16.07 - 31.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.53 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra FTSE China 50 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra FTSE China 50?
Il prezzo più basso di ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) nel corso dell'anno è stato 16.07. Confrontandolo con gli attuali 29.32 e 16.07 - 31.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XPP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XPP?
ProShares Ultra FTSE China 50 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.53 e 44.29%.
- Chiusura Precedente
- 28.53
- Apertura
- 28.50
- Bid
- 29.32
- Ask
- 29.62
- Minimo
- 28.39
- Massimo
- 29.38
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 2.77%
- Variazione Mensile
- -4.25%
- Variazione Semestrale
- 39.29%
- Variazione Annuale
- 44.29%