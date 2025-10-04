QuotazioniSezioni
XPP: ProShares Ultra FTSE China 50

29.32 USD 0.79 (2.77%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XPP ha avuto una variazione del 2.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.39 e ad un massimo di 29.38.

Segui le dinamiche di ProShares Ultra FTSE China 50. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XPP oggi?

Oggi le azioni ProShares Ultra FTSE China 50 sono prezzate a 29.32. Viene scambiato all'interno di 28.39 - 29.38, la chiusura di ieri è stata 28.53 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XPP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Ultra FTSE China 50 pagano dividendi?

ProShares Ultra FTSE China 50 è attualmente valutato a 29.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 44.29% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XPP.

Come acquistare azioni XPP?

Puoi acquistare azioni ProShares Ultra FTSE China 50 al prezzo attuale di 29.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.32 o 29.62, mentre 15 e 2.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XPP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XPP?

Investire in ProShares Ultra FTSE China 50 implica considerare l'intervallo annuale 16.07 - 31.79 e il prezzo attuale 29.32. Molti confrontano -4.25% e 39.29% prima di effettuare ordini su 29.32 o 29.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XPP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra FTSE China 50?

Il prezzo massimo di ProShares Ultra FTSE China 50 nell'ultimo anno è stato 31.79. All'interno di 16.07 - 31.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 28.53 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra FTSE China 50 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra FTSE China 50?

Il prezzo più basso di ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) nel corso dell'anno è stato 16.07. Confrontandolo con gli attuali 29.32 e 16.07 - 31.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XPP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XPP?

ProShares Ultra FTSE China 50 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 28.53 e 44.29%.

Intervallo Giornaliero
28.39 29.38
Intervallo Annuale
16.07 31.79
Chiusura Precedente
28.53
Apertura
28.50
Bid
29.32
Ask
29.62
Minimo
28.39
Massimo
29.38
Volume
15
Variazione giornaliera
2.77%
Variazione Mensile
-4.25%
Variazione Semestrale
39.29%
Variazione Annuale
44.29%
21 ottobre, martedì
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev