XPP: ProShares Ultra FTSE China 50
Курс XPP за сегодня изменился на 2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.39, а максимальная — 29.38.
Следите за динамикой ProShares Ultra FTSE China 50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XPP сегодня?
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) сегодня оценивается на уровне 29.32. Инструмент торгуется в пределах 28.39 - 29.38, вчерашнее закрытие составило 28.53, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XPP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra FTSE China 50?
ProShares Ultra FTSE China 50 в настоящее время оценивается в 29.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.29% и USD. Отслеживайте движения XPP на графике в реальном времени.
Как купить акции XPP?
Вы можете купить акции ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) по текущей цене 29.32. Ордера обычно размещаются около 29.32 или 29.62, тогда как 15 и 2.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XPP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XPP?
Инвестирование в ProShares Ultra FTSE China 50 предполагает учет годового диапазона 16.07 - 31.79 и текущей цены 29.32. Многие сравнивают -4.25% и 39.29% перед размещением ордеров на 29.32 или 29.62. Изучайте ежедневные изменения цены XPP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra FTSE China 50?
Самая высокая цена ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) за последний год составила 31.79. Акции заметно колебались в пределах 16.07 - 31.79, сравнение с 28.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra FTSE China 50 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra FTSE China 50?
Самая низкая цена ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) за год составила 16.07. Сравнение с текущими 29.32 и 16.07 - 31.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XPP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XPP?
В прошлом ProShares Ultra FTSE China 50 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.53 и 44.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.53
- Open
- 28.50
- Bid
- 29.32
- Ask
- 29.62
- Low
- 28.39
- High
- 29.38
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 2.77%
- Месячное изменение
- -4.25%
- 6-месячное изменение
- 39.29%
- Годовое изменение
- 44.29%