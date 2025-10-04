КотировкиРазделы
XPP: ProShares Ultra FTSE China 50

29.32 USD 0.79 (2.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XPP за сегодня изменился на 2.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.39, а максимальная — 29.38.

Следите за динамикой ProShares Ultra FTSE China 50. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XPP сегодня?

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) сегодня оценивается на уровне 29.32. Инструмент торгуется в пределах 28.39 - 29.38, вчерашнее закрытие составило 28.53, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XPP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra FTSE China 50?

ProShares Ultra FTSE China 50 в настоящее время оценивается в 29.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.29% и USD. Отслеживайте движения XPP на графике в реальном времени.

Как купить акции XPP?

Вы можете купить акции ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) по текущей цене 29.32. Ордера обычно размещаются около 29.32 или 29.62, тогда как 15 и 2.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XPP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XPP?

Инвестирование в ProShares Ultra FTSE China 50 предполагает учет годового диапазона 16.07 - 31.79 и текущей цены 29.32. Многие сравнивают -4.25% и 39.29% перед размещением ордеров на 29.32 или 29.62. Изучайте ежедневные изменения цены XPP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra FTSE China 50?

Самая высокая цена ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) за последний год составила 31.79. Акции заметно колебались в пределах 16.07 - 31.79, сравнение с 28.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra FTSE China 50 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra FTSE China 50?

Самая низкая цена ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) за год составила 16.07. Сравнение с текущими 29.32 и 16.07 - 31.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XPP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XPP?

В прошлом ProShares Ultra FTSE China 50 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.53 и 44.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.39 29.38
Годовой диапазон
16.07 31.79
Предыдущее закрытие
28.53
Open
28.50
Bid
29.32
Ask
29.62
Low
28.39
High
29.38
Объем
15
Дневное изменение
2.77%
Месячное изменение
-4.25%
6-месячное изменение
39.29%
Годовое изменение
44.29%
21 октября, вторник
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.