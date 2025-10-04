CotationsSections
XPP: ProShares Ultra FTSE China 50

29.32 USD 0.79 (2.77%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XPP a changé de 2.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.39 et à un maximum de 29.38.

Suivez la dynamique ProShares Ultra FTSE China 50. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action XPP aujourd'hui ?

L'action ProShares Ultra FTSE China 50 est cotée à 29.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans 28.39 - 29.38, a clôturé hier à 28.53 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de XPP présente ces mises à jour.

L'action ProShares Ultra FTSE China 50 verse-t-elle des dividendes ?

ProShares Ultra FTSE China 50 est actuellement valorisé à 29.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 44.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XPP.

Comment acheter des actions XPP ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares Ultra FTSE China 50 au cours actuel de 29.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.32 ou de 29.62, le 15 et le 2.88% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XPP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action XPP ?

Investir dans ProShares Ultra FTSE China 50 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.07 - 31.79 et le prix actuel 29.32. Beaucoup comparent -4.25% et 39.29% avant de passer des ordres à 29.32 ou 29.62. Consultez le graphique du cours de XPP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Ultra FTSE China 50 ?

Le cours le plus élevé de ProShares Ultra FTSE China 50 l'année dernière était 31.79. Au cours de 16.07 - 31.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.53 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Ultra FTSE China 50 sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Ultra FTSE China 50 ?

Le cours le plus bas de ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) sur l'année a été 16.07. Sa comparaison avec 29.32 et 16.07 - 31.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XPP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action XPP a-t-elle été divisée ?

ProShares Ultra FTSE China 50 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.53 et 44.29% après les opérations sur titres.

Range quotidien
28.39 29.38
Range Annuel
16.07 31.79
Clôture Précédente
28.53
Ouverture
28.50
Bid
29.32
Ask
29.62
Plus Bas
28.39
Plus Haut
29.38
Volume
15
Changement quotidien
2.77%
Changement Mensuel
-4.25%
Changement à 6 Mois
39.29%
Changement Annuel
44.29%
