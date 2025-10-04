- Visão do mercado
XPP: ProShares Ultra FTSE China 50
A taxa do XPP para hoje mudou para 2.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.39 e o mais alto foi 29.38.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra FTSE China 50. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XPP Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XPP hoje?
Hoje ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) está avaliado em 29.32. O instrumento é negociado dentro de 28.39 - 29.38, o fechamento de ontem foi 28.53, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XPP em tempo real.
As ações de ProShares Ultra FTSE China 50 pagam dividendos?
Atualmente ProShares Ultra FTSE China 50 está avaliado em 29.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 44.29% e USD. Monitore os movimentos de XPP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XPP?
Você pode comprar ações de ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) pelo preço atual 29.32. Ordens geralmente são executadas perto de 29.32 ou 29.62, enquanto 15 e 2.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XPP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XPP?
Investir em ProShares Ultra FTSE China 50 envolve considerar a faixa anual 16.07 - 31.79 e o preço atual 29.32. Muitos comparam -4.25% e 39.29% antes de enviar ordens em 29.32 ou 29.62. Estude as mudanças diárias de preço de XPP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Ultra FTSE China 50?
O maior preço de ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) no último ano foi 31.79. As ações oscilaram bastante dentro de 16.07 - 31.79, e a comparação com 28.53 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Ultra FTSE China 50 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Ultra FTSE China 50?
O menor preço de ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) no ano foi 16.07. A comparação com o preço atual 29.32 e 16.07 - 31.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XPP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XPP?
No passado ProShares Ultra FTSE China 50 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.53 e 44.29% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.53
- Open
- 28.50
- Bid
- 29.32
- Ask
- 29.62
- Low
- 28.39
- High
- 29.38
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 2.77%
- Mudança mensal
- -4.25%
- Mudança de 6 meses
- 39.29%
- Mudança anual
- 44.29%