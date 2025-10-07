- Panorámica
XPP: ProShares Ultra FTSE China 50
El tipo de cambio de XPP de hoy ha cambiado un 2.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.39, mientras que el máximo ha alcanzado 29.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Ultra FTSE China 50. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XPP hoy?
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) se evalúa hoy en 29.32. El instrumento se negocia dentro de 28.39 - 29.38; el cierre de ayer ha sido 28.53 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XPP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Ultra FTSE China 50?
ProShares Ultra FTSE China 50 se evalúa actualmente en 29.32. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 44.29% y USD. Monitoree los movimientos de XPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XPP?
Puede comprar acciones de ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) al precio actual de 29.32. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.32 o 29.62, mientras que 15 y 2.88% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XPP?
Invertir en ProShares Ultra FTSE China 50 implica tener en cuenta el rango anual 16.07 - 31.79 y el precio actual 29.32. Muchos comparan -4.25% y 39.29% antes de colocar órdenes en 29.32 o 29.62. Estudie los cambios diarios de precios de XPP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Ultra FTSE China 50?
El precio más alto de ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) en el último año ha sido 31.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.07 - 31.79, una comparación con 28.53 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Ultra FTSE China 50 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Ultra FTSE China 50?
El precio más bajo de ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) para el año ha sido 16.07. La comparación con los actuales 29.32 y 16.07 - 31.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XPP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XPP?
En el pasado, ProShares Ultra FTSE China 50 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 28.53 y 44.29% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 28.53
- Open
- 28.50
- Bid
- 29.32
- Ask
- 29.62
- Low
- 28.39
- High
- 29.38
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 2.77%
- Cambio mensual
- -4.25%
- Cambio a 6 meses
- 39.29%
- Cambio anual
- 44.29%