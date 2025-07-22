FiyatlarBölümler
XLC
XLC: The Communication Services Select Sector SPDR Fund

119.39 USD 0.50 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XLC fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.69 ve Yüksek fiyatı olarak 119.55 aralığında işlem gördü.

The Communication Services Select Sector SPDR Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
118.69 119.55
Yıllık aralık
84.02 119.55
Önceki kapanış
118.89
Açılış
119.24
Satış
119.39
Alış
119.69
Düşük
118.69
Yüksek
119.55
Hacim
9.753 K
Günlük değişim
0.42%
Aylık değişim
8.59%
6 aylık değişim
24.18%
Yıllık değişim
31.54%
