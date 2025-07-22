Dövizler / XLC
XLC: The Communication Services Select Sector SPDR Fund
119.39 USD 0.50 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XLC fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.69 ve Yüksek fiyatı olarak 119.55 aralığında işlem gördü.
The Communication Services Select Sector SPDR Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
118.69 119.55
Yıllık aralık
84.02 119.55
- Önceki kapanış
- 118.89
- Açılış
- 119.24
- Satış
- 119.39
- Alış
- 119.69
- Düşük
- 118.69
- Yüksek
- 119.55
- Hacim
- 9.753 K
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- 8.59%
- 6 aylık değişim
- 24.18%
- Yıllık değişim
- 31.54%
21 Eylül, Pazar