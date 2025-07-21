KurseKategorien
Währungen / XLC
Zurück zum Aktien

XLC: The Communication Services Select Sector SPDR Fund

119.39 USD 0.50 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XLC hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 118.69 bis zu einem Hoch von 119.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Communication Services Select Sector SPDR Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XLC News

Tagesspanne
118.69 119.55
Jahresspanne
84.02 119.55
Vorheriger Schlusskurs
118.89
Eröffnung
119.24
Bid
119.39
Ask
119.69
Tief
118.69
Hoch
119.55
Volumen
9.753 K
Tagesänderung
0.42%
Monatsänderung
8.59%
6-Monatsänderung
24.18%
Jahresänderung
31.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K