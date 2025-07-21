Währungen / XLC
XLC: The Communication Services Select Sector SPDR Fund
119.39 USD 0.50 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XLC hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 118.69 bis zu einem Hoch von 119.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Communication Services Select Sector SPDR Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLC News
Tagesspanne
118.69 119.55
Jahresspanne
84.02 119.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 118.89
- Eröffnung
- 119.24
- Bid
- 119.39
- Ask
- 119.69
- Tief
- 118.69
- Hoch
- 119.55
- Volumen
- 9.753 K
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 8.59%
- 6-Monatsänderung
- 24.18%
- Jahresänderung
- 31.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K