Валюты / XLC
XLC: The Communication Services Select Sector SPDR Fund
118.51 USD 0.49 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XLC за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 117.86, а максимальная — 118.85.
Следите за динамикой The Communication Services Select Sector SPDR Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XLC
Дневной диапазон
117.86 118.85
Годовой диапазон
84.02 119.11
- Предыдущее закрытие
- 119.00
- Open
- 118.75
- Bid
- 118.51
- Ask
- 118.81
- Low
- 117.86
- High
- 118.85
- Объем
- 11.862 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 7.79%
- 6-месячное изменение
- 23.27%
- Годовое изменение
- 30.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.