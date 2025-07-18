КотировкиРазделы
XLC: The Communication Services Select Sector SPDR Fund

118.51 USD 0.49 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XLC за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 117.86, а максимальная — 118.85.

Дневной диапазон
117.86 118.85
Годовой диапазон
84.02 119.11
Предыдущее закрытие
119.00
Open
118.75
Bid
118.51
Ask
118.81
Low
117.86
High
118.85
Объем
11.862 K
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
7.79%
6-месячное изменение
23.27%
Годовое изменение
30.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.