XLC: The Communication Services Select Sector SPDR Fund
119.39 USD 0.50 (0.42%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XLC a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 118.69 et à un maximum de 119.55.
Suivez la dynamique The Communication Services Select Sector SPDR Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XLC Nouvelles
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- Le S&P 500 à 6.600 pourrait n’être qu’une "halte" avant de poursuivre sa hausse
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- After SpaceX and AT&T deals, EchoStar could be set for another wireless spectrum windfall
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet’s Path To $4 Trillion Market Cap In 2027 (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- Equity Sector Rotation Chartbook Aug 2025 - Order Is Restored, For Now
- IXP Vs. XLC: Three Hidden Investments To Add To A Communications Services Sector ETF (NYSEARCA:IXP)
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- The Market Is Rotating Again (SPX)
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- 5 Most-Loved ETFs of Last Week
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Disney Beats on Q3 Earnings, Bets Big on NFL: ETFs in Focus
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- BofA clients sold equities last week as buybacks slow
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- More Market Uncertainty Likely: Guard Your Wealth With These Two Covered Call ETFs
Range quotidien
118.69 119.55
Range Annuel
84.02 119.55
- Clôture Précédente
- 118.89
- Ouverture
- 119.24
- Bid
- 119.39
- Ask
- 119.69
- Plus Bas
- 118.69
- Plus Haut
- 119.55
- Volume
- 9.753 K
- Changement quotidien
- 0.42%
- Changement Mensuel
- 8.59%
- Changement à 6 Mois
- 24.18%
- Changement Annuel
- 31.54%
20 septembre, samedi