货币 / XLC
XLC: The Communication Services Select Sector SPDR Fund
118.86 USD 0.35 (0.30%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XLC汇率已更改0.30%。当日，交易品种以低点117.94和高点119.11进行交易。
关注The Communication Services Select Sector SPDR Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XLC新闻
- 标普500指数达6,600点或仅是继续上涨前的"短暂停留"：派杰
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- After SpaceX and AT&T deals, EchoStar could be set for another wireless spectrum windfall
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Alphabet’s Path To $4 Trillion Market Cap In 2027 (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL)
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Equity Sector Rotation Chartbook Aug 2025 - Order Is Restored, For Now
- IXP Vs. XLC: Three Hidden Investments To Add To A Communications Services Sector ETF (NYSEARCA:IXP)
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- The Market Is Rotating Again (SPX)
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- 5 Most-Loved ETFs of Last Week
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Utilities Take Lead As Top U.S. Equity Sector Performer This Year
- Disney Beats on Q3 Earnings, Bets Big on NFL: ETFs in Focus
- BofA: Institutional clients led broad-based equity inflows last week
- Meta Jumps on Q2 Earnings Beat: ETFs to Tap
- BofA clients sold equities last week as buybacks slow
- The Zacks Analyst Blog Highlights GOOGL, MAGS, IXP, FCOM, VOX and XLC
- ETFs to Soar Post Alphabet's Strong Q2 Earnings Results
- More Market Uncertainty Likely: Guard Your Wealth With These Two Covered Call ETFs
- XLC: The Communication Services ETF That's Heavily Weighted Toward Big Tech (XLC)
日范围
117.94 119.11
年范围
84.02 119.11
- 前一天收盘价
- 118.51
- 开盘价
- 118.83
- 卖价
- 118.86
- 买价
- 119.16
- 最低价
- 117.94
- 最高价
- 119.11
- 交易量
- 14.204 K
- 日变化
- 0.30%
- 月变化
- 8.10%
- 6个月变化
- 23.63%
- 年变化
- 30.96%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B