XES hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi 73.85 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 73.04 - 74.68 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 73.17 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 168 değerine ulaştı. XES canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi şu anda 73.85 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -5.28% ve USD değerlerini izler. XES hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XES hisse senedi nasıl alınır? SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisselerini şu anki 73.85 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 73.85 ve Ask 74.15 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 168 ve günlük değişim oranı 1.11% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XES fiyat hareketlerini takip edin.

XES hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 51.24 - 88.37 ve mevcut fiyatı 73.85 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 73.85 veya Ask 74.15 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.17% ve 6 aylık değişim oranı 27.35% değerlerini karşılaştırır. XES fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi yıllık olarak 88.37 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 51.24 - 88.37). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 73.17 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF performansını takip edin.

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) hisse senedi yıllık olarak en düşük 51.24 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 73.85 ve hareket ettiği yıllık aralık 51.24 - 88.37 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XES fiyat hareketlerini izleyin.