- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES fiyatı bugün 0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 73.04 ve Yüksek fiyatı olarak 74.68 aralığında işlem gördü.
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XES haberleri
- Should You Invest in the SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)?
- Red Ink In A Green Year: 2025's ETF Underdogs
- OPEC+ Agrees To A Modest Output Hike
- Weekly Market Pulse: No Data, No Problem
- Permitting Reform Gives U.S. Infrastructure A Green Light
- Precious Metals Surge
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- June U.S. Oil Production New High
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- April World And Non-OPEC Oil Production Drops
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- XES: An Interesting Positioning But With Significant Risks
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Commodities: OPEC+ Noise Set To Increase This Week
- The Energy Transition Isn’t Just Electric, It’s Molecular
- June Market Recap: Policy Shifts - Themes Endure
- 2025 Midyear Outlook: How Investors Can Get A Grip On Economic Uncertainty
Sıkça sorulan sorular
XES hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi 73.85 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 73.04 - 74.68 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 73.17 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 168 değerine ulaştı. XES canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi şu anda 73.85 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -5.28% ve USD değerlerini izler. XES hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
XES hisse senedi nasıl alınır?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisselerini şu anki 73.85 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 73.85 ve Ask 74.15 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 168 ve günlük değişim oranı 1.11% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XES fiyat hareketlerini takip edin.
XES hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 51.24 - 88.37 ve mevcut fiyatı 73.85 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 73.85 veya Ask 74.15 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.17% ve 6 aylık değişim oranı 27.35% değerlerini karşılaştırır. XES fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi yıllık olarak 88.37 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 51.24 - 88.37). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 73.17 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF performansını takip edin.
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) hisse senedi yıllık olarak en düşük 51.24 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 73.85 ve hareket ettiği yıllık aralık 51.24 - 88.37 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XES fiyat hareketlerini izleyin.
XES hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 73.17 ve yıllık değişim oranı -5.28% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 73.17
- Açılış
- 73.04
- Satış
- 73.85
- Alış
- 74.15
- Düşük
- 73.04
- Yüksek
- 74.68
- Hacim
- 168
- Günlük değişim
- 0.93%
- Aylık değişim
- 2.17%
- 6 aylık değişim
- 27.35%
- Yıllık değişim
- -5.28%
- Açıklanan
- -0.961 M
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
- -0.770 M
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki