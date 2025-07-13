XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
今日XES汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点73.04和高点74.68进行交易。
关注SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XES新闻
常见问题解答
XES股票今天的价格是多少？
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF股票今天的定价为73.85。它在73.04 - 74.68范围内交易，昨天的收盘价为73.17，交易量达到168。XES的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF股票是否支付股息？
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF目前的价值为73.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.28%和USD。实时查看图表以跟踪XES走势。
如何购买XES股票？
您可以以73.85的当前价格购买SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF股票。订单通常设置在73.85或74.15附近，而168和1.11%显示市场活动。立即关注XES的实时图表更新。
如何投资XES股票？
投资SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF需要考虑年度范围51.24 - 88.37和当前价格73.85。许多人在以73.85或74.15下订单之前，会比较2.17%和。实时查看XES价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF的最高价格是88.37。在51.24 - 88.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF的绩效。
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF（XES）的最低价格为51.24。将其与当前的73.85和51.24 - 88.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XES股票是什么时候拆分的？
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.17和-5.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 73.17
- 开盘价
- 73.04
- 卖价
- 73.85
- 买价
- 74.15
- 最低价
- 73.04
- 最高价
- 74.68
- 交易量
- 168
- 日变化
- 0.93%
- 月变化
- 2.17%
- 6个月变化
- 27.35%
- 年变化
- -5.28%
- 实际值
- -0.961 M
- 预测值
- -4.625 M
- 前值
- 3.524 M
- 实际值
- -0.770 M
- 预测值
- -0.310 M
- 前值
- -0.703 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.613%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值