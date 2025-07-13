报价部分
货币 / XES
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

73.85 USD 0.68 (0.93%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XES汇率已更改0.93%。当日，交易品种以低点73.04和高点74.68进行交易。

关注SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

XES新闻

常见问题解答

XES股票今天的价格是多少？

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF股票今天的定价为73.85。它在73.04 - 74.68范围内交易，昨天的收盘价为73.17，交易量达到168。XES的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF股票是否支付股息？

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF目前的价值为73.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.28%和USD。实时查看图表以跟踪XES走势。

如何购买XES股票？

您可以以73.85的当前价格购买SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF股票。订单通常设置在73.85或74.15附近，而168和1.11%显示市场活动。立即关注XES的实时图表更新。

如何投资XES股票？

投资SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF需要考虑年度范围51.24 - 88.37和当前价格73.85。许多人在以73.85或74.15下订单之前，会比较2.17%和。实时查看XES价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF的最高价格是88.37。在51.24 - 88.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF的绩效。

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF（XES）的最低价格为51.24。将其与当前的73.85和51.24 - 88.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XES股票是什么时候拆分的？

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.17和-5.28%中可见。

日范围
73.04 74.68
年范围
51.24 88.37
前一天收盘价
73.17
开盘价
73.04
卖价
73.85
买价
74.15
最低价
73.04
最高价
74.68
交易量
168
日变化
0.93%
月变化
2.17%
6个月变化
27.35%
年变化
-5.28%
