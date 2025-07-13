クォートセクション
通貨 / XES
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

74.59 USD 0.74 (1.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XESの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり73.24の安値と75.37の高値で取引されました。

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XES株の現在の価格は？

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの株価は本日74.59です。73.24 - 75.37内で取引され、前日の終値は73.85、取引量は245に達しました。XESのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの株は配当を出しますか？

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの現在の価格は74.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.34%やUSDにも注目します。XESの動きはライブチャートで確認できます。

XES株を買う方法は？

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの株は現在74.59で購入可能です。注文は通常74.59または74.89付近で行われ、245や-0.13%が市場の動きを示します。XESの最新情報はライブチャートで確認できます。

XES株に投資する方法は？

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFへの投資では、年間の値幅51.24 - 88.37と現在の74.59を考慮します。注文は多くの場合74.59や74.89で行われる前に、3.20%や28.63%と比較されます。XESの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETFの株の最高値は？

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETFの過去1年の最高値は88.37でした。51.24 - 88.37内で株価は大きく変動し、73.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETFの株の最低値は？

SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF(XES)の年間最安値は51.24でした。現在の74.59や51.24 - 88.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XESの動きはライブチャートで確認できます。

XESの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、73.85、-4.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
73.24 75.37
1年のレンジ
51.24 88.37
以前の終値
73.85
始値
74.69
買値
74.59
買値
74.89
安値
73.24
高値
75.37
出来高
245
1日の変化
1.00%
1ヶ月の変化
3.20%
6ヶ月の変化
28.63%
1年の変化
-4.34%
23 10月, 木曜日
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
14:25
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
5年TIPS入札
実際
期待
1.650%