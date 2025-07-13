- 概要
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XESの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり73.24の安値と75.37の高値で取引されました。
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XES News
よくあるご質問
XES株の現在の価格は？
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの株価は本日74.59です。73.24 - 75.37内で取引され、前日の終値は73.85、取引量は245に達しました。XESのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの株は配当を出しますか？
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの現在の価格は74.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は-4.34%やUSDにも注目します。XESの動きはライブチャートで確認できます。
XES株を買う方法は？
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFの株は現在74.59で購入可能です。注文は通常74.59または74.89付近で行われ、245や-0.13%が市場の動きを示します。XESの最新情報はライブチャートで確認できます。
XES株に投資する方法は？
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFへの投資では、年間の値幅51.24 - 88.37と現在の74.59を考慮します。注文は多くの場合74.59や74.89で行われる前に、3.20%や28.63%と比較されます。XESの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETFの株の最高値は？
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETFの過去1年の最高値は88.37でした。51.24 - 88.37内で株価は大きく変動し、73.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETFの株の最低値は？
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF(XES)の年間最安値は51.24でした。現在の74.59や51.24 - 88.37と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XESの動きはライブチャートで確認できます。
XESの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、73.85、-4.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 73.85
- 始値
- 74.69
- 買値
- 74.59
- 買値
- 74.89
- 安値
- 73.24
- 高値
- 75.37
- 出来高
- 245
- 1日の変化
- 1.00%
- 1ヶ月の変化
- 3.20%
- 6ヶ月の変化
- 28.63%
- 1年の変化
- -4.34%
