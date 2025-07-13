КотировкиРазделы
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

73.85 USD 0.68 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XES за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.04, а максимальная — 74.68.

Следите за динамикой SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости XES

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XES сегодня?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) сегодня оценивается на уровне 73.85. Инструмент торгуется в пределах 73.04 - 74.68, вчерашнее закрытие составило 73.17, а торговый объем достиг 168. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF в настоящее время оценивается в 73.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.28% и USD. Отслеживайте движения XES на графике в реальном времени.

Как купить акции XES?

Вы можете купить акции SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) по текущей цене 73.85. Ордера обычно размещаются около 73.85 или 74.15, тогда как 168 и 1.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XES?

Инвестирование в SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF предполагает учет годового диапазона 51.24 - 88.37 и текущей цены 73.85. Многие сравнивают 2.17% и 27.35% перед размещением ордеров на 73.85 или 74.15. Изучайте ежедневные изменения цены XES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) за последний год составила 88.37. Акции заметно колебались в пределах 51.24 - 88.37, сравнение с 73.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) за год составила 51.24. Сравнение с текущими 73.85 и 51.24 - 88.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XES?

В прошлом SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.17 и -5.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
73.04 74.68
Годовой диапазон
51.24 88.37
Предыдущее закрытие
73.17
Open
73.04
Bid
73.85
Ask
74.15
Low
73.04
High
74.68
Объем
168
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
2.17%
6-месячное изменение
27.35%
Годовое изменение
-5.28%
22 октября, среда
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.961 млн
Прог.
-4.625 млн
Пред.
3.524 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.770 млн
Прог.
-0.310 млн
Пред.
-0.703 млн
16:35
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.613%
20:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.