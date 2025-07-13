Какова цена акций XES сегодня? SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) сегодня оценивается на уровне 73.85. Инструмент торгуется в пределах 73.04 - 74.68, вчерашнее закрытие составило 73.17, а торговый объем достиг 168. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF? SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF в настоящее время оценивается в 73.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.28% и USD. Отслеживайте движения XES на графике в реальном времени.

Как купить акции XES? Вы можете купить акции SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) по текущей цене 73.85. Ордера обычно размещаются около 73.85 или 74.15, тогда как 168 и 1.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XES? Инвестирование в SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF предполагает учет годового диапазона 51.24 - 88.37 и текущей цены 73.85. Многие сравнивают 2.17% и 27.35% перед размещением ордеров на 73.85 или 74.15. Изучайте ежедневные изменения цены XES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF? Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) за последний год составила 88.37. Акции заметно колебались в пределах 51.24 - 88.37, сравнение с 73.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF? Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) за год составила 51.24. Сравнение с текущими 73.85 и 51.24 - 88.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XES во всех подробностях на графике в реальном времени.