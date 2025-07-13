- Обзор рынка
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Курс XES за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.04, а максимальная — 74.68.
Следите за динамикой SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XES
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XES сегодня?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) сегодня оценивается на уровне 73.85. Инструмент торгуется в пределах 73.04 - 74.68, вчерашнее закрытие составило 73.17, а торговый объем достиг 168. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF в настоящее время оценивается в 73.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.28% и USD. Отслеживайте движения XES на графике в реальном времени.
Как купить акции XES?
Вы можете купить акции SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) по текущей цене 73.85. Ордера обычно размещаются около 73.85 или 74.15, тогда как 168 и 1.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XES?
Инвестирование в SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF предполагает учет годового диапазона 51.24 - 88.37 и текущей цены 73.85. Многие сравнивают 2.17% и 27.35% перед размещением ордеров на 73.85 или 74.15. Изучайте ежедневные изменения цены XES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) за последний год составила 88.37. Акции заметно колебались в пределах 51.24 - 88.37, сравнение с 73.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) за год составила 51.24. Сравнение с текущими 73.85 и 51.24 - 88.37 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XES?
В прошлом SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.17 и -5.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 73.17
- Open
- 73.04
- Bid
- 73.85
- Ask
- 74.15
- Low
- 73.04
- High
- 74.68
- Объем
- 168
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 27.35%
- Годовое изменение
- -5.28%
- Акт.
- -0.961 млн
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
- -0.770 млн
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.