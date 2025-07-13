- Visão do mercado
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
A taxa do XES para hoje mudou para 0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.04 e o mais alto foi 74.68.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XES Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XES hoje?
Hoje SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) está avaliado em 73.85. O instrumento é negociado dentro de 73.04 - 74.68, o fechamento de ontem foi 73.17, e o volume de negociação atingiu 168. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XES em tempo real.
As ações de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF está avaliado em 73.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.28% e USD. Monitore os movimentos de XES no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XES?
Você pode comprar ações de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) pelo preço atual 73.85. Ordens geralmente são executadas perto de 73.85 ou 74.15, enquanto 168 e 1.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XES no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XES?
Investir em SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF envolve considerar a faixa anual 51.24 - 88.37 e o preço atual 73.85. Muitos comparam 2.17% e 27.35% antes de enviar ordens em 73.85 ou 74.15. Estude as mudanças diárias de preço de XES no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?
O maior preço de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) no último ano foi 88.37. As ações oscilaram bastante dentro de 51.24 - 88.37, e a comparação com 73.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?
O menor preço de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) no ano foi 51.24. A comparação com o preço atual 73.85 e 51.24 - 88.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XES em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XES?
No passado SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.17 e -5.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 73.17
- Open
- 73.04
- Bid
- 73.85
- Ask
- 74.15
- Low
- 73.04
- High
- 74.68
- Volume
- 168
- Mudança diária
- 0.93%
- Mudança mensal
- 2.17%
- Mudança de 6 meses
- 27.35%
- Mudança anual
- -5.28%
- Atu.
- -0.961 milh
- Projeç.
- -4.625 milh
- Prév.
- 3.524 milh
- Atu.
- -0.770 milh
- Projeç.
- -0.310 milh
- Prév.
- -0.703 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.613%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.