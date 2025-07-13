CotaçõesSeções
Moedas / XES
Voltar para Ações

XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

73.85 USD 0.68 (0.93%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XES para hoje mudou para 0.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.04 e o mais alto foi 74.68.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XES Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XES hoje?

Hoje SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) está avaliado em 73.85. O instrumento é negociado dentro de 73.04 - 74.68, o fechamento de ontem foi 73.17, e o volume de negociação atingiu 168. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XES em tempo real.

As ações de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF está avaliado em 73.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.28% e USD. Monitore os movimentos de XES no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XES?

Você pode comprar ações de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) pelo preço atual 73.85. Ordens geralmente são executadas perto de 73.85 ou 74.15, enquanto 168 e 1.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XES no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XES?

Investir em SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF envolve considerar a faixa anual 51.24 - 88.37 e o preço atual 73.85. Muitos comparam 2.17% e 27.35% antes de enviar ordens em 73.85 ou 74.15. Estude as mudanças diárias de preço de XES no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

O maior preço de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) no último ano foi 88.37. As ações oscilaram bastante dentro de 51.24 - 88.37, e a comparação com 73.17 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

O menor preço de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) no ano foi 51.24. A comparação com o preço atual 73.85 e 51.24 - 88.37 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XES em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XES?

No passado SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.17 e -5.28% após os eventos corporativos.

Faixa diária
73.04 74.68
Faixa anual
51.24 88.37
Fechamento anterior
73.17
Open
73.04
Bid
73.85
Ask
74.15
Low
73.04
High
74.68
Volume
168
Mudança diária
0.93%
Mudança mensal
2.17%
Mudança de 6 meses
27.35%
Mudança anual
-5.28%
22 outubro, quarta-feira
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.961 milh
Projeç.
-4.625 milh
Prév.
3.524 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.770 milh
Projeç.
-0.310 milh
Prév.
-0.703 milh
16:35
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 20 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.613%
20:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.