XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

74.59 USD 0.74 (1.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XES hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.24 bis zu einem Hoch von 75.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von XES heute?

Die Aktie von SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) notiert heute bei 74.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von 73.24 - 75.37 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.85 und das Handelsvolumen erreichte 245. Das Live-Chart von XES zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie XES Dividenden?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF wird derzeit mit 74.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XES zu verfolgen.

Wie kaufe ich XES-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) zum aktuellen Kurs von 74.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 74.59 oder 74.89 platziert, während 245 und -0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XES auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in XES-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF müssen die jährliche Spanne 51.24 - 88.37 und der aktuelle Kurs 74.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.20% und 28.63%, bevor sie Orders zu 74.59 oder 74.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XES.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) im vergangenen Jahr lag bei 88.37. Innerhalb von 51.24 - 88.37 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) im Laufe des Jahres betrug 51.24. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 74.59 und der Spanne 51.24 - 88.37 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XES live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von XES statt?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.85 und -4.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
73.24 75.37
Jahresspanne
51.24 88.37
Vorheriger Schlusskurs
73.85
Eröffnung
74.69
Bid
74.59
Ask
74.89
Tief
73.24
Hoch
75.37
Volumen
245
Tagesänderung
1.00%
Monatsänderung
3.20%
6-Monatsänderung
28.63%
Jahresänderung
-4.34%
