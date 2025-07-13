CotationsSections
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

73.85 USD 0.68 (0.93%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XES a changé de 0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 73.04 et à un maximum de 74.68.

Suivez la dynamique SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action XES aujourd'hui ?

L'action SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF est cotée à 73.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 73.04 - 74.68, a clôturé hier à 73.17 et son volume d'échange a atteint 168. Le graphique en temps réel du cours de XES présente ces mises à jour.

L'action SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF est actuellement valorisé à 73.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XES.

Comment acheter des actions XES ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF au cours actuel de 73.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 73.85 ou de 74.15, le 168 et le 1.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XES sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action XES ?

Investir dans SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.24 - 88.37 et le prix actuel 73.85. Beaucoup comparent 2.17% et 27.35% avant de passer des ordres à 73.85 ou 74.15. Consultez le graphique du cours de XES en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF l'année dernière était 88.37. Au cours de 51.24 - 88.37, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 73.17 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) sur l'année a été 51.24. Sa comparaison avec 73.85 et 51.24 - 88.37 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XES sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action XES a-t-elle été divisée ?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 73.17 et -5.28% après les opérations sur titres.

Range quotidien
73.04 74.68
Range Annuel
51.24 88.37
Clôture Précédente
73.17
Ouverture
73.04
Bid
73.85
Ask
74.15
Plus Bas
73.04
Plus Haut
74.68
Volume
168
Changement quotidien
0.93%
Changement Mensuel
2.17%
Changement à 6 Mois
27.35%
Changement Annuel
-5.28%
22 octobre, mercredi
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.961 M
Fcst
-4.625 M
Prev
3.524 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.770 M
Fcst
-0.310 M
Prev
-0.703 M
16:35
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
La vente aux enchères d’obligations à 20 ans
Act
Fcst
Prev
4.613%
20:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev