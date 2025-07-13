CotizacionesSecciones
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

74.59 USD 0.74 (1.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de XES de hoy ha cambiado un 1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.24, mientras que el máximo ha alcanzado 75.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de XES hoy?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) se evalúa hoy en 74.59. El instrumento se negocia dentro de 73.24 - 75.37; el cierre de ayer ha sido 73.85 y el volumen comercial ha alcanzado 245. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XES en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF se evalúa actualmente en 74.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.34% y USD. Monitoree los movimientos de XES en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de XES?

Puede comprar acciones de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) al precio actual de 74.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 74.59 o 74.89, mientras que 245 y -0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XES en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de XES?

Invertir en SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF implica tener en cuenta el rango anual 51.24 - 88.37 y el precio actual 74.59. Muchos comparan 3.20% y 28.63% antes de colocar órdenes en 74.59 o 74.89. Estudie los cambios diarios de precios de XES en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

El precio más alto de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) en el último año ha sido 88.37. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 51.24 - 88.37, una comparación con 73.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

El precio más bajo de SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) para el año ha sido 51.24. La comparación con los actuales 74.59 y 51.24 - 88.37 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XES en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XES?

En el pasado, SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 73.85 y -4.34% después de las acciones corporativas.

Rango diario
73.24 75.37
Rango anual
51.24 88.37
Cierres anteriores
73.85
Open
74.69
Bid
74.59
Ask
74.89
Low
73.24
High
75.37
Volumen
245
Cambio diario
1.00%
Cambio mensual
3.20%
Cambio a 6 meses
28.63%
Cambio anual
-4.34%
23 octubre, jueves
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
Prev.
14:25
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de TIPS a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.650%