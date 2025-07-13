QuotazioniSezioni
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

73.85 USD 0.68 (0.93%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XES ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 73.04 e ad un massimo di 74.68.

Segui le dinamiche di SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XES oggi?

Oggi le azioni SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF sono prezzate a 73.85. Viene scambiato all'interno di 73.04 - 74.68, la chiusura di ieri è stata 73.17 e il volume degli scambi ha raggiunto 168. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XES mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF pagano dividendi?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF è attualmente valutato a 73.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XES.

Come acquistare azioni XES?

Puoi acquistare azioni SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF al prezzo attuale di 73.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 73.85 o 74.15, mentre 168 e 1.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XES sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XES?

Investire in SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.24 - 88.37 e il prezzo attuale 73.85. Molti confrontano 2.17% e 27.35% prima di effettuare ordini su 73.85 o 74.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XES con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF nell'ultimo anno è stato 88.37. All'interno di 51.24 - 88.37, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 73.17 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) nel corso dell'anno è stato 51.24. Confrontandolo con gli attuali 73.85 e 51.24 - 88.37 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XES muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XES?

SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 73.17 e -5.28%.

Intervallo Giornaliero
73.04 74.68
Intervallo Annuale
51.24 88.37
Chiusura Precedente
73.17
Apertura
73.04
Bid
73.85
Ask
74.15
Minimo
73.04
Massimo
74.68
Volume
168
Variazione giornaliera
0.93%
Variazione Mensile
2.17%
Variazione Semestrale
27.35%
Variazione Annuale
-5.28%
