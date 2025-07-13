- 개요
XES: SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES 환율이 오늘 0.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 73.04이고 고가는 74.68이었습니다.
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XES News
자주 묻는 질문
오늘 XES 주식의 가격은?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 주식은 당일 73.85에 가격이 책정되며 73.04 - 74.68 내에서 거래되고 어제의 종가는 73.17 였고 거래 볼륨은 168이었습니다. XES의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF은 현재 73.85로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -5.28% 및 USD를 지켜 봅니다. XES의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
XES 주식을 매수하는 방법은?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF의 주식을 현재 73.85의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 74.15 근처로 접수되며 168 및 1.11%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 XES의 업데이트를 확인해 보세요.
XES 주식에 투자하는 방법은?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 51.24 - 88.37 및 현재 가격 73.85을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 2.17% 및 27.35%를 비교합니다. XES 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF 주식 최고가는?
지난해 SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF의 최고가는 88.37였습니다. 51.24 - 88.37 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 73.17와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF의 움직임을 살펴보세요.
SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF 최저가는?
연중 SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)의 최저 가격은 51.24였습니다. 현재 73.85 및 51.24 - 88.37와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. XES의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
XES 주식의 분할은 언제였는지?
SPDR Series Trust SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 73.17 및 -5.28%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 73.17
- 시가
- 73.04
- Bid
- 73.85
- Ask
- 74.15
- 저가
- 73.04
- 고가
- 74.68
- 볼륨
- 168
- 일일 변동
- 0.93%
- 월 변동
- 2.17%
- 6개월 변동
- 27.35%
- 년간 변동율
- -5.28%
- 활동
- -0.961 M
- 예측값
- -4.625 M
- 훑어보기
- 3.524 M
- 활동
- -0.770 M
- 예측값
- -0.310 M
- 훑어보기
- -0.703 M
- 활동
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 예측값
- 훑어보기
- 4.613%
- 활동
- 예측값
- 훑어보기