Dövizler / XELB
XELB: Xcel Brands Inc
1.39 USD 0.09 (6.08%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XELB fiyatı bugün -6.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.39 ve Yüksek fiyatı olarak 1.50 aralığında işlem gördü.
Xcel Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XELB haberleri
- Xcel Brands, CBIZ CPAs’ın görevden alınmasının ardından Wolf & Company’yi yeni denetçi olarak atadı
- Xcel Brands, Olin Lancaster’ı gelir müdürü olarak atadı
- Xcel Brands, Inc. (XELB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands Sales Drop 55 Percent
- Earnings call transcript: Xcel Brands Q2 2025 sees revenue drop, stock declines
- XCel Brands (XELB) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Xcel Brands partners with TSC Product Lab to launch GemmaMade kitchenware
- Analysts Estimate XCel Brands (XELB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Xcel Brands XELB Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results, Shows Continued Improvements in Operating Results as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
- Xcel Brands to Host Fourth Quarter 2024 combined with First Quarter 2025 Earnings Call on June 4, 2025
- XCEL BRANDS, INC. Receives NASDAQ notice regarding delinquent Form 10-K and Form 10-Q filing
- Xcel Brands, Inc. Announces Fourth Quarter and Year-End 2024 Financial Results, Shows Improvements as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
Günlük aralık
1.39 1.50
Yıllık aralık
0.26 4.52
- Önceki kapanış
- 1.48
- Açılış
- 1.50
- Satış
- 1.39
- Alış
- 1.69
- Düşük
- 1.39
- Yüksek
- 1.50
- Hacim
- 61
- Günlük değişim
- -6.08%
- Aylık değişim
- 2.96%
- 6 aylık değişim
- -51.57%
- Yıllık değişim
- 93.06%
21 Eylül, Pazar