Валюты / XELB
XELB: Xcel Brands Inc
1.51 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XELB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.46, а максимальная — 1.51.
Следите за динамикой Xcel Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XELB
- Xcel Brands, Inc. (XELB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands Sales Drop 55 Percent
- Earnings call transcript: Xcel Brands Q2 2025 sees revenue drop, stock declines
- XCel Brands (XELB) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- On Holding (ONON) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xcel Brands partners with TSC Product Lab to launch GemmaMade kitchenware
- Tapestry (TPR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate XCel Brands (XELB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Xcel Brands XELB Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results, Shows Continued Improvements in Operating Results as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
- Xcel Brands to Host Fourth Quarter 2024 combined with First Quarter 2025 Earnings Call on June 4, 2025
- XCEL BRANDS, INC. Receives NASDAQ notice regarding delinquent Form 10-K and Form 10-Q filing
- Xcel Brands, Inc. Announces Fourth Quarter and Year-End 2024 Financial Results, Shows Improvements as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Дневной диапазон
1.46 1.51
Годовой диапазон
0.26 4.52
- Предыдущее закрытие
- 1.51
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.51
- Ask
- 1.81
- Low
- 1.46
- High
- 1.51
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 11.85%
- 6-месячное изменение
- -47.39%
- Годовое изменение
- 109.72%
