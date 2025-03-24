Währungen / XELB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
XELB: Xcel Brands Inc
1.45 USD 0.03 (2.03%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XELB hat sich für heute um -2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.43 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xcel Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XELB News
- Xcel Brands ernennt Olin Lancaster zum Chief Revenue Officer
- Xcel Brands appoints Olin Lancaster as chief revenue officer
- Xcel Brands, Inc. (XELB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands Sales Drop 55 Percent
- Earnings call transcript: Xcel Brands Q2 2025 sees revenue drop, stock declines
- XCel Brands (XELB) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- On Holding (ONON) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xcel Brands partners with TSC Product Lab to launch GemmaMade kitchenware
- Tapestry (TPR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate XCel Brands (XELB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Xcel Brands XELB Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results, Shows Continued Improvements in Operating Results as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
- Xcel Brands to Host Fourth Quarter 2024 combined with First Quarter 2025 Earnings Call on June 4, 2025
- XCEL BRANDS, INC. Receives NASDAQ notice regarding delinquent Form 10-K and Form 10-Q filing
- Xcel Brands, Inc. Announces Fourth Quarter and Year-End 2024 Financial Results, Shows Improvements as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
Tagesspanne
1.43 1.50
Jahresspanne
0.26 4.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.48
- Eröffnung
- 1.50
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Tief
- 1.43
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -2.03%
- Monatsänderung
- 7.41%
- 6-Monatsänderung
- -49.48%
- Jahresänderung
- 101.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K