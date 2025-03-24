Divisas / XELB
XELB: Xcel Brands Inc
1.44 USD 0.07 (4.64%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XELB de hoy ha cambiado un -4.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.41, mientras que el máximo ha alcanzado 1.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Xcel Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XELB News
- Xcel Brands, Inc. (XELB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands Sales Drop 55 Percent
- Earnings call transcript: Xcel Brands Q2 2025 sees revenue drop, stock declines
- XCel Brands (XELB) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- On Holding (ONON) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Xcel Brands partners with TSC Product Lab to launch GemmaMade kitchenware
- Tapestry (TPR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Analysts Estimate XCel Brands (XELB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Xcel Brands XELB Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results, Shows Continued Improvements in Operating Results as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
- Xcel Brands to Host Fourth Quarter 2024 combined with First Quarter 2025 Earnings Call on June 4, 2025
- XCEL BRANDS, INC. Receives NASDAQ notice regarding delinquent Form 10-K and Form 10-Q filing
- Xcel Brands, Inc. Announces Fourth Quarter and Year-End 2024 Financial Results, Shows Improvements as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
- Dow Jumps Over 200 Points; PepsiCo Cuts Earnings Outlook - CERo Therapeutics Hldgs (NASDAQ:CERO), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
Rango diario
1.41 1.49
Rango anual
0.26 4.52
- Cierres anteriores
- 1.51
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Low
- 1.41
- High
- 1.49
- Volumen
- 45
- Cambio diario
- -4.64%
- Cambio mensual
- 6.67%
- Cambio a 6 meses
- -49.83%
- Cambio anual
- 100.00%
