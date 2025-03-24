Devises / XELB
XELB: Xcel Brands Inc
1.39 USD 0.09 (6.08%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XELB a changé de -6.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.39 et à un maximum de 1.50.
Suivez la dynamique Xcel Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XELB Nouvelles
- Xcel Brands nomme Wolf & Company comme nouvel auditeur après le licenciement de CBIZ CPAs
- Xcel Brands appoints Wolf & Company as new auditor after CBIZ CPAs dismissal
- Xcel Brands nomme Olin Lancaster au poste de directeur du chiffre d’affaires
- Xcel Brands appoints Olin Lancaster as chief revenue officer
- Xcel Brands, Inc. (XELB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands Sales Drop 55 Percent
- Earnings call transcript: Xcel Brands Q2 2025 sees revenue drop, stock declines
- XCel Brands (XELB) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Xcel Brands partners with TSC Product Lab to launch GemmaMade kitchenware
- Analysts Estimate XCel Brands (XELB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Xcel Brands XELB Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Xcel Brands, Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results, Shows Continued Improvements in Operating Results as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
- Xcel Brands to Host Fourth Quarter 2024 combined with First Quarter 2025 Earnings Call on June 4, 2025
- XCEL BRANDS, INC. Receives NASDAQ notice regarding delinquent Form 10-K and Form 10-Q filing
- Xcel Brands, Inc. Announces Fourth Quarter and Year-End 2024 Financial Results, Shows Improvements as a Result of Its Project Fundamentals Restructuring Program
Range quotidien
1.39 1.50
Range Annuel
0.26 4.52
- Clôture Précédente
- 1.48
- Ouverture
- 1.50
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Plus Bas
- 1.39
- Plus Haut
- 1.50
- Volume
- 61
- Changement quotidien
- -6.08%
- Changement Mensuel
- 2.96%
- Changement à 6 Mois
- -51.57%
- Changement Annuel
- 93.06%
20 septembre, samedi