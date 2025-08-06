FiyatlarBölümler
Dövizler / WRBY
Geri dön - Hisse senetleri

WRBY: Warby Parker Inc Class A

28.49 USD 0.15 (0.53%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WRBY fiyatı bugün 0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.69 ve Yüksek fiyatı olarak 28.60 aralığında işlem gördü.

Warby Parker Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WRBY haberleri

Günlük aralık
27.69 28.60
Yıllık aralık
13.63 28.68
Önceki kapanış
28.34
Açılış
28.17
Satış
28.49
Alış
28.79
Düşük
27.69
Yüksek
28.60
Hacim
1.759 K
Günlük değişim
0.53%
Aylık değişim
11.20%
6 aylık değişim
56.28%
Yıllık değişim
75.11%
21 Eylül, Pazar