WRBY: Warby Parker Inc Class A
27.15 USD 0.79 (3.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRBY за сегодня изменился на 3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.18, а максимальная — 27.16.
Следите за динамикой Warby Parker Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WRBY
- Директор Warby Parker (WRBY) Катлер продает акции на сумму $936 тыс.
- Warby Parker (WRBY) director Cutler sells $936k in shares
- Warby Parker CFO Steven Miller to join Monumental Sports & Entertainment
- Warby Parker Inc. (WRBY) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Warby Parker at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Integration
- Eyewear giant Warby Parker has a huge new sports partnership
- It's Still Early For National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)
- Evercore ISI initiates tactical calls on BJ’s, Target and Lowe’s ahead of earnings
- Warby Parker (WRBY) director Briggs sells $141k in shares
- Warby Parker CEO Blumenthal sells $1.25 million in shares
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Warby Parker stock
- How is AI impacting retail employment?
- Stifel raises Warby Parker stock price target to $22 on improved outlook
- Warby Parker Inc. (WRBY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Warby Parker Shares Slip After Giving Up Early Gains Despite Strong Q2 Results and Raised Outlook - Warby Parker (NYSE:WRBY)
- Warby Parker stock price target raised to $28 by BTIG on Q2 beat
- Warby Parker Q2 2025 slides: 14% revenue growth, raises full-year outlook
- Warby Parker stock hits 52-week high at 29.32 USD
- Compared to Estimates, Warby Parker (WRBY) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Warby Parker Inc. (WRBY) Q2 Earnings Match Estimates
- Warby Parker shares soar 11% as revenue growth tops expectations
- National Vision (EYE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Adeia Q2 2025 slides: Revenue dips to $85.7M while maintaining full-year outlook
- Newell Brands (NWL) Q2 Earnings Match Estimates
Дневной диапазон
26.18 27.16
Годовой диапазон
13.63 28.68
- Предыдущее закрытие
- 26.36
- Open
- 26.18
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Low
- 26.18
- High
- 27.16
- Объем
- 2.010 K
- Дневное изменение
- 3.00%
- Месячное изменение
- 5.97%
- 6-месячное изменение
- 48.93%
- Годовое изменение
- 66.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.