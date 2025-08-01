КотировкиРазделы
Валюты / WRBY
WRBY: Warby Parker Inc Class A

27.15 USD 0.79 (3.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WRBY за сегодня изменился на 3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.18, а максимальная — 27.16.

Следите за динамикой Warby Parker Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.18 27.16
Годовой диапазон
13.63 28.68
Предыдущее закрытие
26.36
Open
26.18
Bid
27.15
Ask
27.45
Low
26.18
High
27.16
Объем
2.010 K
Дневное изменение
3.00%
Месячное изменение
5.97%
6-месячное изменение
48.93%
Годовое изменение
66.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.