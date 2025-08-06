Währungen / WRBY
WRBY: Warby Parker Inc Class A
28.34 USD 1.59 (5.94%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WRBY hat sich für heute um 5.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.11 bis zu einem Hoch von 28.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Warby Parker Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WRBY News
- Meta’s new $800 smart glasses with display likely to take center stage at Connect event
- Warby Parker: Co-CEO Gilboa veräußert Aktien im Wert von 1,13 Mio. US-Dollar
- Warby Parker (WRBY): Director Cutler veräußert Aktien im Wert von 936.000 US-Dollar
- Warby Parker (WRBY) director Cutler sells $936k in shares
- Warby Parker CFO Steven Miller to join Monumental Sports & Entertainment
- Warby Parker Inc. (WRBY) Presents at Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing
- Warby Parker at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Integration
- Eyewear giant Warby Parker has a huge new sports partnership
- It's Still Early For National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)
- Evercore ISI initiates tactical calls on BJ’s, Target and Lowe’s ahead of earnings
- Warby Parker (WRBY) director Briggs sells $141k in shares
- Warby Parker CEO Blumenthal sells $1.25 million in shares
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Warby Parker stock
- How is AI impacting retail employment?
- Stifel raises Warby Parker stock price target to $22 on improved outlook
- Warby Parker Inc. (WRBY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Warby Parker Shares Slip After Giving Up Early Gains Despite Strong Q2 Results and Raised Outlook - Warby Parker (NYSE:WRBY)
- Warby Parker stock price target raised to $28 by BTIG on Q2 beat
- Warby Parker Q2 2025 slides: 14% revenue growth, raises full-year outlook
- Warby Parker stock hits 52-week high at 29.32 USD
- Compared to Estimates, Warby Parker (WRBY) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Warby Parker Inc. (WRBY) Q2 Earnings Match Estimates
- Warby Parker shares soar 11% as revenue growth tops expectations
- National Vision (EYE) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Tagesspanne
27.11 28.39
Jahresspanne
13.63 28.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.75
- Eröffnung
- 27.17
- Bid
- 28.34
- Ask
- 28.64
- Tief
- 27.11
- Hoch
- 28.39
- Volumen
- 3.231 K
- Tagesänderung
- 5.94%
- Monatsänderung
- 10.62%
- 6-Monatsänderung
- 55.46%
- Jahresänderung
- 74.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K