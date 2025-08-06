KurseKategorien
WRBY: Warby Parker Inc Class A

28.34 USD 1.59 (5.94%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WRBY hat sich für heute um 5.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.11 bis zu einem Hoch von 28.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Warby Parker Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.11 28.39
Jahresspanne
13.63 28.68
Vorheriger Schlusskurs
26.75
Eröffnung
27.17
Bid
28.34
Ask
28.64
Tief
27.11
Hoch
28.39
Volumen
3.231 K
Tagesänderung
5.94%
Monatsänderung
10.62%
6-Monatsänderung
55.46%
Jahresänderung
74.19%
