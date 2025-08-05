Moedas / WRBY
WRBY: Warby Parker Inc Class A
27.50 USD 0.75 (2.80%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WRBY para hoje mudou para 2.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.11 e o mais alto foi 27.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Warby Parker Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WRBY Notícias
Faixa diária
27.11 27.65
Faixa anual
13.63 28.68
- Fechamento anterior
- 26.75
- Open
- 27.17
- Bid
- 27.50
- Ask
- 27.80
- Low
- 27.11
- High
- 27.65
- Volume
- 798
- Mudança diária
- 2.80%
- Mudança mensal
- 7.34%
- Mudança de 6 meses
- 50.85%
- Mudança anual
- 69.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh