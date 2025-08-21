FiyatlarBölümler
Dövizler / WIX
Geri dön - Hisse senetleri

WIX: Wix.com Ltd

182.11 USD 1.19 (0.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WIX fiyatı bugün -0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 174.94 ve Yüksek fiyatı olarak 183.76 aralığında işlem gördü.

Wix.com Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WIX haberleri

Günlük aralık
174.94 183.76
Yıllık aralık
115.57 247.11
Önceki kapanış
183.30
Açılış
177.89
Satış
182.11
Alış
182.41
Düşük
174.94
Yüksek
183.76
Hacim
4.933 K
Günlük değişim
-0.65%
Aylık değişim
31.76%
6 aylık değişim
12.52%
Yıllık değişim
10.37%
21 Eylül, Pazar