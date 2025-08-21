Dövizler / WIX
WIX: Wix.com Ltd
182.11 USD 1.19 (0.65%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WIX fiyatı bugün -0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 174.94 ve Yüksek fiyatı olarak 183.76 aralığında işlem gördü.
Wix.com Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WIX haberleri
Günlük aralık
174.94 183.76
Yıllık aralık
115.57 247.11
- Önceki kapanış
- 183.30
- Açılış
- 177.89
- Satış
- 182.11
- Alış
- 182.41
- Düşük
- 174.94
- Yüksek
- 183.76
- Hacim
- 4.933 K
- Günlük değişim
- -0.65%
- Aylık değişim
- 31.76%
- 6 aylık değişim
- 12.52%
- Yıllık değişim
- 10.37%
21 Eylül, Pazar