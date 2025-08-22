CotationsSections
Devises / WIX
WIX: Wix.com Ltd

182.11 USD 1.19 (0.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WIX a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.94 et à un maximum de 183.76.

Suivez la dynamique Wix.com Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
174.94 183.76
Range Annuel
115.57 247.11
Clôture Précédente
183.30
Ouverture
177.89
Bid
182.11
Ask
182.41
Plus Bas
174.94
Plus Haut
183.76
Volume
4.933 K
Changement quotidien
-0.65%
Changement Mensuel
31.76%
Changement à 6 Mois
12.52%
Changement Annuel
10.37%
