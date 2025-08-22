Devises / WIX
WIX: Wix.com Ltd
182.11 USD 1.19 (0.65%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WIX a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 174.94 et à un maximum de 183.76.
Suivez la dynamique Wix.com Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WIX Nouvelles
- Jefferies initie la couverture de Wickes Group avec une recommandation d’achat
- Jefferies soutient Wickes avec une recommandation "achat" et un objectif de hausse de 36%
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Wix.com (WIX): Should You Buy?
- Wix.com : notation "Surperformance" réitérée par RBC grâce à l’opportunité du vibe coding
- Is Most-Watched Stock Wix.com Ltd. (WIX) Worth Betting on Now?
- CFRA relève l’objectif de cours de Wix.com à 200€ grâce à une forte croissance du chiffre d’affaires
- Benchmark réitère sa recommandation d’achat sur Wix.com, citant ses avancées en codage vibe
- Le FTSE 100 progresse grâce aux résultats; la livre continue de se renforcer
- Les actions de Wickes en hausse grâce à un solide premier semestre stimulant la croissance des bénéfices
- Wix prices $1 billion convertible senior notes due 2030
- Wix plans to offer $750 million in convertible senior notes
- Wix.com Ltd. (WIX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Wix.com Ltd. (WIX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Deutsche Bank cuts U.K. retail ratings as spending outlook darkens
- Wix.com Is Apparently A Desperate Company (NASDAQ:WIX)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Wix.com stock
- Wix: The Bullish Play Behind D Ratings And High-Friction User Lock-In (NASDAQ:WIX)
Range quotidien
174.94 183.76
Range Annuel
115.57 247.11
20 septembre, samedi