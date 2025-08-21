통화 / WIX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WIX: Wix.com Ltd
182.11 USD 1.19 (0.65%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WIX 환율이 오늘 -0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 174.94이고 고가는 183.76이었습니다.
Wix.com Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WIX News
- 제프리스, Wickes Group에 ’매수’ 등급 제시...가치 중심 모델 주목
- Jefferies initiates Wickes Group stock with Buy rating on value-led model
- 제프리스, Wickes에 "매수" 등급 부여… 성장 전망에 36% 상승 여력 제시
- Jefferies backs Wickes with “buy” rating and 36% upside target on growth prospect
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Wix.com (WIX): Should You Buy?
- Wix.com, RBC "Outperform" 등급 재확인… "Vibe Coding" 기회 주목
- Wix.com stock rating reiterated at Outperform by RBC on vibe coding opportunity
- Is Most-Watched Stock Wix.com Ltd. (WIX) Worth Betting on Now?
- CFRA, Wix.com 목표 주가 $200로 상향 조정
- CFRA raises Wix.com stock price target to $200 on strong revenue growth
- Wix.com, "Vibe 코딩" 전략에 매수 의견 유지
- Benchmark reiterates Buy rating on Wix.com stock, citing vibe coding moves
- FTSE 100 today: Stocks climb on earnings boost; pound continues to strengthen
- Wickes shares rise as strong first half drives profit growth
- Wix prices $1 billion convertible senior notes due 2030
- Wix plans to offer $750 million in convertible senior notes
- Wix.com Ltd. (WIX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Wix.com Ltd. (WIX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Deutsche Bank cuts U.K. retail ratings as spending outlook darkens
- Wix.com Is Apparently A Desperate Company (NASDAQ:WIX)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Wix.com stock
- Wix: The Bullish Play Behind D Ratings And High-Friction User Lock-In (NASDAQ:WIX)
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- SHOP's Subscriptions Solutions Gain Momentum: A Sign of More Upside?
일일 변동 비율
174.94 183.76
년간 변동
115.57 247.11
- 이전 종가
- 183.30
- 시가
- 177.89
- Bid
- 182.11
- Ask
- 182.41
- 저가
- 174.94
- 고가
- 183.76
- 볼륨
- 4.933 K
- 일일 변동
- -0.65%
- 월 변동
- 31.76%
- 6개월 변동
- 12.52%
- 년간 변동율
- 10.37%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K