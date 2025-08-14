КотировкиРазделы
Валюты / WIX
Назад в Рынок акций США

WIX: Wix.com Ltd

178.00 USD 7.13 (4.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WIX за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 169.77, а максимальная — 181.38.

Следите за динамикой Wix.com Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WIX

Дневной диапазон
169.77 181.38
Годовой диапазон
115.57 247.11
Предыдущее закрытие
170.87
Open
173.10
Bid
178.00
Ask
178.30
Low
169.77
High
181.38
Объем
6.565 K
Дневное изменение
4.17%
Месячное изменение
28.79%
6-месячное изменение
9.99%
Годовое изменение
7.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.