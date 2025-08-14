Валюты / WIX
WIX: Wix.com Ltd
178.00 USD 7.13 (4.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WIX за сегодня изменился на 4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 169.77, а максимальная — 181.38.
Следите за динамикой Wix.com Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WIX
- RBC подтверждает рейтинг акций Wix.com на уровне "Выше рынка" благодаря возможностям вайб-кодинга
- Is Most-Watched Stock Wix.com Ltd. (WIX) Worth Betting on Now?
- CFRA повышает целевую цену акций Wix.com до $200 на фоне сильного роста выручки
- Benchmark подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Wix.com, отмечая шаги в сфере vibe-кодинга
- FTSE 100 today: Stocks climb on earnings boost; pound continues to strengthen
- Акции Wickes растут на фоне сильного роста прибыли в первом полугодии
- Wix prices $1 billion convertible senior notes due 2030
- Wix plans to offer $750 million in convertible senior notes
- Wix.com Ltd. (WIX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Wix.com Ltd. (WIX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Deutsche Bank cuts U.K. retail ratings as spending outlook darkens
- Wix.com Is Apparently A Desperate Company (NASDAQ:WIX)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Wix.com stock
- Wix: The Bullish Play Behind D Ratings And High-Friction User Lock-In (NASDAQ:WIX)
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- SHOP's Subscriptions Solutions Gain Momentum: A Sign of More Upside?
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/19/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- ChatGPT‑5 Changed the Narrative: Why AI’s Next Leap Could Shrink the Winners’ Circle
- Wall Street Analysts Think Wix.com (WIX) Is a Good Investment: Is It?
- Wix.com Ltd. (WIX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Дневной диапазон
169.77 181.38
Годовой диапазон
115.57 247.11
- Предыдущее закрытие
- 170.87
- Open
- 173.10
- Bid
- 178.00
- Ask
- 178.30
- Low
- 169.77
- High
- 181.38
- Объем
- 6.565 K
- Дневное изменение
- 4.17%
- Месячное изменение
- 28.79%
- 6-месячное изменение
- 9.99%
- Годовое изменение
- 7.88%
