WIX: Wix.com Ltd
180.99 USD 2.99 (1.68%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WIX de hoy ha cambiado un 1.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 177.20, mientras que el máximo ha alcanzado 182.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wix.com Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WIX News
- RBC reitera calificación de Wix.com en Superar por oportunidad de vibe coding
- Is Most-Watched Stock Wix.com Ltd. (WIX) Worth Betting on Now?
- CFRA eleva precio objetivo de Wix.com a $200 por fuerte crecimiento de ingresos
- Benchmark reitera calificación de Compra para Wix.com por avances en codificación vibe
- FTSE 100 hoy: Las acciones suben impulsadas por resultados; la libra sigue fortaleciéndose
- Wickes sube por un fuerte primer semestre que impulsa el crecimiento de beneficios
- Wix prices $1 billion convertible senior notes due 2030
- Wix plans to offer $750 million in convertible senior notes
- Wix.com Ltd. (WIX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Wix.com Ltd. (WIX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Deutsche Bank cuts U.K. retail ratings as spending outlook darkens
- Wix.com Is Apparently A Desperate Company (NASDAQ:WIX)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Wix.com stock
- Wix: The Bullish Play Behind D Ratings And High-Friction User Lock-In (NASDAQ:WIX)
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- SHOP's Subscriptions Solutions Gain Momentum: A Sign of More Upside?
Rango diario
177.20 182.76
Rango anual
115.57 247.11
- Cierres anteriores
- 178.00
- Open
- 178.38
- Bid
- 180.99
- Ask
- 181.29
- Low
- 177.20
- High
- 182.76
- Volumen
- 4.291 K
- Cambio diario
- 1.68%
- Cambio mensual
- 30.95%
- Cambio a 6 meses
- 11.83%
- Cambio anual
- 9.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B