Valute / WIX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WIX: Wix.com Ltd
182.11 USD 1.19 (0.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WIX ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 174.94 e ad un massimo di 183.76.
Segui le dinamiche di Wix.com Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WIX News
- Jefferies avvia la copertura di Wickes Group con rating Buy sul modello value-led
- Jefferies initiates Wickes Group stock with Buy rating on value-led model
- Jefferies assegna rating "buy" a Wickes con target rialzista del 36% su prospettive di crescita
- Jefferies backs Wickes with “buy” rating and 36% upside target on growth prospect
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Wix.com (WIX): Should You Buy?
- Wix.com: rating confermato a "Outperform" da RBC per l’opportunità del vibe coding
- Wix.com stock rating reiterated at Outperform by RBC on vibe coding opportunity
- Is Most-Watched Stock Wix.com Ltd. (WIX) Worth Betting on Now?
- CFRA alza il target di prezzo delle azioni Wix.com a $200 grazie alla forte crescita dei ricavi
- CFRA raises Wix.com stock price target to $200 on strong revenue growth
- Benchmark riconferma rating Buy su azioni Wix.com, citando mosse nel vibe coding
- Benchmark reiterates Buy rating on Wix.com stock, citing vibe coding moves
- FTSE 100 today: Stocks climb on earnings boost; pound continues to strengthen
- Wickes shares rise as strong first half drives profit growth
- Wix prices $1 billion convertible senior notes due 2030
- Wix plans to offer $750 million in convertible senior notes
- Wix.com Ltd. (WIX) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Wix.com Ltd. (WIX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Deutsche Bank cuts U.K. retail ratings as spending outlook darkens
- Wix.com Is Apparently A Desperate Company (NASDAQ:WIX)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Wix.com stock
- Wix: The Bullish Play Behind D Ratings And High-Friction User Lock-In (NASDAQ:WIX)
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- SHOP's Subscriptions Solutions Gain Momentum: A Sign of More Upside?
Intervallo Giornaliero
174.94 183.76
Intervallo Annuale
115.57 247.11
- Chiusura Precedente
- 183.30
- Apertura
- 177.89
- Bid
- 182.11
- Ask
- 182.41
- Minimo
- 174.94
- Massimo
- 183.76
- Volume
- 4.933 K
- Variazione giornaliera
- -0.65%
- Variazione Mensile
- 31.76%
- Variazione Semestrale
- 12.52%
- Variazione Annuale
- 10.37%
20 settembre, sabato