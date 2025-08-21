QuotazioniSezioni
WIX: Wix.com Ltd

182.11 USD 1.19 (0.65%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WIX ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 174.94 e ad un massimo di 183.76.

Segui le dinamiche di Wix.com Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
174.94 183.76
Intervallo Annuale
115.57 247.11
Chiusura Precedente
183.30
Apertura
177.89
Bid
182.11
Ask
182.41
Minimo
174.94
Massimo
183.76
Volume
4.933 K
Variazione giornaliera
-0.65%
Variazione Mensile
31.76%
Variazione Semestrale
12.52%
Variazione Annuale
10.37%
20 settembre, sabato