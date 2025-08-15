KurseKategorien
WIX: Wix.com Ltd

183.30 USD 2.31 (1.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WIX hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.65 bis zu einem Hoch von 190.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wix.com Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
181.65 190.92
Jahresspanne
115.57 247.11
Vorheriger Schlusskurs
180.99
Eröffnung
181.65
Bid
183.30
Ask
183.60
Tief
181.65
Hoch
190.92
Volumen
7.611 K
Tagesänderung
1.28%
Monatsänderung
32.62%
6-Monatsänderung
13.26%
Jahresänderung
11.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K