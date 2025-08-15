Währungen / WIX
WIX: Wix.com Ltd
183.30 USD 2.31 (1.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WIX hat sich für heute um 1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 181.65 bis zu einem Hoch von 190.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wix.com Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
181.65 190.92
Jahresspanne
115.57 247.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 180.99
- Eröffnung
- 181.65
- Bid
- 183.30
- Ask
- 183.60
- Tief
- 181.65
- Hoch
- 190.92
- Volumen
- 7.611 K
- Tagesänderung
- 1.28%
- Monatsänderung
- 32.62%
- 6-Monatsänderung
- 13.26%
- Jahresänderung
- 11.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K