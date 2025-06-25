FiyatlarBölümler
WEC: WEC Energy Group Inc

110.16 USD 0.71 (0.65%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WEC fiyatı bugün 0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 109.18 ve Yüksek fiyatı olarak 110.75 aralığında işlem gördü.

WEC Energy Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
109.18 110.75
Yıllık aralık
91.94 111.26
Önceki kapanış
109.45
Açılış
109.64
Satış
110.16
Alış
110.46
Düşük
109.18
Yüksek
110.75
Hacim
2.278 K
Günlük değişim
0.65%
Aylık değişim
3.78%
6 aylık değişim
1.39%
Yıllık değişim
14.65%
21 Eylül, Pazar