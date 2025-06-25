Валюты / WEC
WEC: WEC Energy Group Inc
108.69 USD 2.27 (2.05%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WEC за сегодня изменился на -2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 108.67, а максимальная — 110.85.
Следите за динамикой WEC Energy Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
108.67 110.85
Годовой диапазон
91.94 111.26
- Предыдущее закрытие
- 110.96
- Open
- 110.85
- Bid
- 108.69
- Ask
- 108.99
- Low
- 108.67
- High
- 110.85
- Объем
- 2.049 K
- Дневное изменение
- -2.05%
- Месячное изменение
- 2.39%
- 6-месячное изменение
- 0.04%
- Годовое изменение
- 13.12%
