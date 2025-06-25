KurseKategorien
WEC: WEC Energy Group Inc

109.45 USD 0.19 (0.17%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WEC hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 108.15 bis zu einem Hoch von 110.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die WEC Energy Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
108.15 110.22
Jahresspanne
91.94 111.26
Vorheriger Schlusskurs
109.26
Eröffnung
108.67
Bid
109.45
Ask
109.75
Tief
108.15
Hoch
110.22
Volumen
3.630 K
Tagesänderung
0.17%
Monatsänderung
3.11%
6-Monatsänderung
0.74%
Jahresänderung
13.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K