WEC: WEC Energy Group Inc
109.45 USD 0.19 (0.17%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WEC hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 108.15 bis zu einem Hoch von 110.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die WEC Energy Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
108.15 110.22
Jahresspanne
91.94 111.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 109.26
- Eröffnung
- 108.67
- Bid
- 109.45
- Ask
- 109.75
- Tief
- 108.15
- Hoch
- 110.22
- Volumen
- 3.630 K
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 3.11%
- 6-Monatsänderung
- 0.74%
- Jahresänderung
- 13.92%
