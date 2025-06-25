货币 / WEC
WEC: WEC Energy Group Inc
109.33 USD 0.64 (0.59%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WEC汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点109.05和高点109.73进行交易。
关注WEC Energy Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
109.05 109.73
年范围
91.94 111.26
- 前一天收盘价
- 108.69
- 开盘价
- 109.05
- 卖价
- 109.33
- 买价
- 109.63
- 最低价
- 109.05
- 最高价
- 109.73
- 交易量
- 167
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 3.00%
- 6个月变化
- 0.63%
- 年变化
- 13.79%
