Dövizler / VYMI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VYMI: Vanguard International High Dividend Yield ETF
84.34 USD 0.79 (0.93%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VYMI fiyatı bugün -0.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.23 ve Yüksek fiyatı olarak 84.48 aralığında işlem gördü.
Vanguard International High Dividend Yield ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYMI haberleri
- $750K Portfolio Is All You Need For Retirement
- UIVM: This Hidden Dividend ETF Has Quietly Beaten The S&P 500 (NASDAQ:UIVM)
- 5 Index ETFs to Buy With $1,000 and Hold Forever
- 4 Strong International Equity ETFs
- VYMI Vs. VYM: International High Yield Stocks Offer Better Value But Larger Risk (VYMI)
- 1 High-Yield Vanguard Dividend Fund to Buy Hand Over Fist
- 2 High-Yield Dividend ETFs You Can Buy With $200 in September and Hold Forever
- The Smartest Dividend ETF to Buy With $100 Right Now
- 3 Vanguard ETFs to Buy With $1,000 and Hold Forever
- PID: Lagging Performance, Other International Funds Far Better (PID)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Why the Highest-Yielding Vanguard ETF Might Not Be the Best one to Own
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- LVHI: A Decent Low Volatility International Dividend ETF (BATS:LVHI)
- The Dollar Is Crashing: VYMI To The Rescue? (NASDAQ:VYMI)
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- Highest Ever for This International Stock ETF -- But Analysts Say It Has Room to Run
- 5 Simple ETFs to Buy With $1,000 and Hold for a Lifetime
- 4 Vanguard ETFs to Buy With $2,000 and Hold Forever
- DWX – Is It Better Than VYMI? (NYSEARCA:DWX)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
Günlük aralık
84.23 84.48
Yıllık aralık
65.08 86.07
- Önceki kapanış
- 85.13
- Açılış
- 84.35
- Satış
- 84.34
- Alış
- 84.64
- Düşük
- 84.23
- Yüksek
- 84.48
- Hacim
- 1.384 K
- Günlük değişim
- -0.93%
- Aylık değişim
- 1.46%
- 6 aylık değişim
- 14.33%
- Yıllık değişim
- 14.97%
21 Eylül, Pazar