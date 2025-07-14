货币 / VYMI
VYMI: Vanguard International High Dividend Yield ETF
85.41 USD 0.19 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VYMI汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点85.11和高点86.07进行交易。
关注Vanguard International High Dividend Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VYMI新闻
- 5 Index ETFs to Buy With $1,000 and Hold Forever
- 4 Strong International Equity ETFs
- VYMI Vs. VYM: International High Yield Stocks Offer Better Value But Larger Risk (VYMI)
- 1 High-Yield Vanguard Dividend Fund to Buy Hand Over Fist
- 2 High-Yield Dividend ETFs You Can Buy With $200 in September and Hold Forever
- The Smartest Dividend ETF to Buy With $100 Right Now
- 3 Vanguard ETFs to Buy With $1,000 and Hold Forever
- PID: Lagging Performance, Other International Funds Far Better (PID)
- IDVO: My Favorite Option Income ETF, But Not Superior To Peers (NYSEARCA:IDVO)
- Why the Highest-Yielding Vanguard ETF Might Not Be the Best one to Own
- This 4 Fund Portfolio Gives You The Whole Shebang
- Janus Henderson Global Adaptive Capital Growth Managed Account Q2 2025 Commentary
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- LVHI: A Decent Low Volatility International Dividend ETF (BATS:LVHI)
- The Dollar Is Crashing: VYMI To The Rescue? (NASDAQ:VYMI)
- Redefining Dividend Dynamics For Equity Income Investors
- Highest Ever for This International Stock ETF -- But Analysts Say It Has Room to Run
- 5 Simple ETFs to Buy With $1,000 and Hold for a Lifetime
- 4 Vanguard ETFs to Buy With $2,000 and Hold Forever
- DWX – Is It Better Than VYMI? (NYSEARCA:DWX)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- All-Time Highs for Stocks: These 2 ETFs Still Look Undervalued
日范围
85.11 86.07
年范围
65.08 86.07
- 前一天收盘价
- 85.60
- 开盘价
- 85.52
- 卖价
- 85.41
- 买价
- 85.71
- 最低价
- 85.11
- 最高价
- 86.07
- 交易量
- 1.885 K
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 2.74%
- 6个月变化
- 15.78%
- 年变化
- 16.43%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B