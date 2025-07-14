Валюты / VYMI
VYMI: Vanguard International High Dividend Yield ETF
85.60 USD 0.18 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VYMI за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.37, а максимальная — 85.70.
Следите за динамикой Vanguard International High Dividend Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VYMI
Дневной диапазон
85.37 85.70
Годовой диапазон
65.08 85.78
- Предыдущее закрытие
- 85.78
- Open
- 85.61
- Bid
- 85.60
- Ask
- 85.90
- Low
- 85.37
- High
- 85.70
- Объем
- 1.800 K
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- 16.04%
- Годовое изменение
- 16.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.