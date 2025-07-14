クォートセクション
通貨 / VYMI
VYMI: Vanguard International High Dividend Yield ETF

85.13 USD 0.28 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VYMIの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり84.70の安値と85.25の高値で取引されました。

Vanguard International High Dividend Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
84.70 85.25
1年のレンジ
65.08 86.07
以前の終値
85.41
始値
84.94
買値
85.13
買値
85.43
安値
84.70
高値
85.25
出来高
2.040 K
1日の変化
-0.33%
1ヶ月の変化
2.41%
6ヶ月の変化
15.40%
1年の変化
16.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K