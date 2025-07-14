通貨 / VYMI
VYMI: Vanguard International High Dividend Yield ETF
85.13 USD 0.28 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VYMIの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり84.70の安値と85.25の高値で取引されました。
Vanguard International High Dividend Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
84.70 85.25
1年のレンジ
65.08 86.07
- 以前の終値
- 85.41
- 始値
- 84.94
- 買値
- 85.13
- 買値
- 85.43
- 安値
- 84.70
- 高値
- 85.25
- 出来高
- 2.040 K
- 1日の変化
- -0.33%
- 1ヶ月の変化
- 2.41%
- 6ヶ月の変化
- 15.40%
- 1年の変化
- 16.04%
