CotationsSections
Devises / VYMI
Retour à Actions

VYMI: Vanguard International High Dividend Yield ETF

84.34 USD 0.79 (0.93%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VYMI a changé de -0.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.23 et à un maximum de 84.48.

Suivez la dynamique Vanguard International High Dividend Yield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VYMI Nouvelles

Range quotidien
84.23 84.48
Range Annuel
65.08 86.07
Clôture Précédente
85.13
Ouverture
84.35
Bid
84.34
Ask
84.64
Plus Bas
84.23
Plus Haut
84.48
Volume
1.384 K
Changement quotidien
-0.93%
Changement Mensuel
1.46%
Changement à 6 Mois
14.33%
Changement Annuel
14.97%
20 septembre, samedi