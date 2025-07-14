Währungen / VYMI
VYMI: Vanguard International High Dividend Yield ETF
84.34 USD 0.79 (0.93%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VYMI hat sich für heute um -0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.23 bis zu einem Hoch von 84.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard International High Dividend Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VYMI News
Tagesspanne
84.23 84.48
Jahresspanne
65.08 86.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.13
- Eröffnung
- 84.35
- Bid
- 84.34
- Ask
- 84.64
- Tief
- 84.23
- Hoch
- 84.48
- Volumen
- 1.384 K
- Tagesänderung
- -0.93%
- Monatsänderung
- 1.46%
- 6-Monatsänderung
- 14.33%
- Jahresänderung
- 14.97%
